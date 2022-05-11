Hindistan'da 152 yıllık "isyana teşvik yasası" askıya alındı - Son Dakika
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Hindistan'da 152 yıllık "isyana teşvik yasası" askıya alındı

11.05.2022 16:23
Hindistan'da 152 yıllık "isyana teşvik yasası" askıya alındı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 152 yıllık, sömürge döneminden kalan "isyana teşvik yasasının" askıya alınmasına karar verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 152 yıllık, sömürge döneminden kalan "isyana teşvik yasasının" askıya alınmasına karar verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Başyargıç N. V. Ramana yaptığı açıklamada, yasaya yönelik incelenme süreci sonlanana kadar bu kanun hükmünün kullanılmamasının uygun olacağını belirtti.

Söz konusu kararla 152 yıllık yasa kapsamında bekleyen tüm davaların, temyizlerin ve işlemlerin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan hükümeti, söz konusu yasayı politikacılara, gazetecilere, aktivistlere ve eleştirmenlere karşı kullanmakla itham ediliyor.

Eleştirmenler, Modi yönetimindeki ülkenin hoşgörüsüz hale geldiği ve kendilerine yönelik baskının büyük ölçekte olduğunu savunuyor.

Üst düzey avukat Kapil Sibal, yasa kapsamında, ülkede 13 bin kişinin hapiste olduğunu ifade etti.

Söz konusu yasada, hükümete karşı "nefret veya aşağılamaya" veya "itaatsizliğe" teşvik eden herkes cezalandırılıyor.

Hindistan'ın "isyana teşvik yasası" Hindistan Ceza Yasası'nın (IPC) 124A bölümünde yer alıyor. Yasaya göre, sözlü, yazılı, işaretlerle ya da başka bir şekilde nefret, nefret duygusu uyandıran yada kışkırtmaya çalışan kişiler hükümete karşı saygısızlık, tahrik suçundan cezalandırılıyor.

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Münir Karaloğlu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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