Hindistan'da 2'den fazla çocuğa caydırma politikası - Son Dakika

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti yönetimi, cumartesi günü yaklaşık 240 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaletinde çiftleri 2'den fazla çocuk sahibi olmaktan caydırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan nüfus artışına yönelik eyalet yönetiminden, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tepkisini çeken bir yasa tasarısı geldi. Yaklaşık 240 milyon nüfusu ile ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve büyük bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan Uttar Pradeş'te Muhafazakar Hindu Yogi Adityanath Başkanlığı'ndaki eyalet yönetimi, cumartesi günü çiftleri 2'den fazla çocuk sahibi olmaktan caydırmayı hedefleyen bir yasa tasarısı sundu. Eyalette, 2'den fazla çocuğu olan çiftlerin devlet yardımı veya sübvansiyonu almasına izin verilmeyeceği ve eyalet yönetimine iş başvurusunda bulunmalarının engelleneceği belirtilen tasarıda, 2 çocuklu çiftlerden 1 çift üyesinin gönüllü olarak kısırlaştırmayı seçmesi halinde ise inşaat veya ev satın alımları için düşük faizli krediler ile elektrik faturaları ve emlak vergilerinde indirimler de dahil olmak üzere bazı teşvikler de yer aldı. Yasa tasarısının sunulma nedeni olarak ise eyaletin elindeki ekolojik ve ekonomik kaynaklar sınırlı olduğu ileri sürülerek, insan yaşamı için gerekli olan temel ihtiyaçların tüm vatandaşlar tarafından erişilebilir olmasının gerekli ve acil olduğu ifade edildi. Fakat yasanın geçerli olması için, eyalet milletvekilleri tarafından tasarının onaylanması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Uttar Pradeş'in sahip olduğu nüfusu ile bir ülke olması halinde, dünyanın en kalabalık 5 ülkesi olacağını bildirilirken, eyaletteki nüfus yoğunluğunun ulusal ortalamanın 2 katından daha fazla olduğu da ifade edildi. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi tarafından da yönetilen Hindistan'ın Assam eyaletinde geçtiğimiz ay, 2'den fazla çocuğu olan ailelerden devlet yardımlarını kesmeyi hedefleyen benzer bir önlem planı duyurulmuştu.

-İHA-