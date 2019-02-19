Hindistan'da 2 Gösteri Uçağı Düştü
48 dakika önce
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.
Hindistan
Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait iki uçağın Bangalore
kentinde düştüğü öğrenildi. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bugün başlayacak olan 'Aero India
Show' kapsamında Bengaluru'da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı. - YENİ DELHİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:18 Kaynak: İHA
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