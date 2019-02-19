Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 2 Gösteri Uçağı Düştü

Hindistan'da 2 Gösteri Uçağı Düştü

48 dakika önce

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.

Hindistan'da 2 Gösteri Uçağı Düştü, System.String[]
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait iki uçağın Bangalore kentinde düştüğü öğrenildi. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bugün başlayacak olan 'Aero India Show' kapsamında Bengaluru'da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:18 Kaynak: İHA

Bangalore, Hindistan, 3. Sayfa
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