Hindistan'da 2 Gösteri Uçağı Düştü
27 dakika önce
- Hindistan'da 2 gösteri uçağı düştüYENİ DELHİ - Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.
- Hindistan
'da 2 gösteri uçağı düştü
YENİ DELHİ - Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait iki uçağın Bangalore
kentinde düştüğü öğrenildi. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bugün başlayacak olan 'Aero India
Show' kapsamında Bengaluru'da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm
Eski Eşi ile Kızını Öldüren, Oğlunu da Ağır Yaralayan Cani Babadan Kan Donduran Sözler: Katliam Yaptım
Korkunç Kazada Tır Şoförü Feci Şekilde Can Verdi
Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı