Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 2 Kadın Gelenekleri Delerek Tapınağa Girdi

Hindistan'da 2 Kadın Gelenekleri Delerek Tapınağa Girdi

19 dakika önce

Hindistan'da 2 kadın Kerala eyaletinin güneyinde yüzyıllardır süren geleneği delerek kadınların girmesinin yasak olduğu Sabarimala Tapınağı'na girdi.

Hindistan'da 2 Kadın Gelenekleri Delerek Tapınağa Girdi, System.String[]
Hindistan'da 2 kadın Kerala eyaletinin güneyinde yüzyıllardır süren geleneği delerek kadınların girmesinin yasak olduğu Sabarimala Tapınağı'na girdi. Kadınların içeri girmesine karşı aylarca süren protestolara rağmen tapınağa giren kadınlar tarihe geçti.

Hindistan'da Bindu Ammini (42) ile Kanaka Durga (44) isimli 2 kadın, kadınların girmesi yasaklanan tapınağa girerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. 10 ila 50 yaş aralığındaki kadınların girişine yasaklanan Sabarimala Tapınağı'na giren Hintli kadınlar, bölge yetkililerinden destek alırken bazı kesimler tarafından protesto edildi. Protestocular sebebiyle 24 Aralık'taki girişimleri başarısız olan kadınlardan Bindu Ammini yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde geldik ve birkaç dakika darshanı (Hindu inanışında bir tanrı) gördük" dedi.

Kadınların tapınağa girmesinin vatandaşlık hakkı olduğunu söyleyen eyalet yetkilileri tarafından korunan kadınlar, tapınağa çıkarken herhangi bir zorluk yaşamadığını ifade etti. Ammini, "Yetkililerin organize olması sayesinde tapınağa girerken herhangi bir zorluk yaşamadık. Protestocular bizi durdurmadan önce tapınaktan ayrıldık" diyerek sivil polislerin de kendilerine eşlik ettiğini söyledi.

Tapınak yetkilileri ise kadınların ayrılmasının ardından kirlendiğine inandıkları tapınağı arıtma ritüelleri kapsamında birkaç saatliğine ziyarete kapattığını duyurdu. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar

Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı 70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:32:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 2 Kadın Gelenekleri Delerek Tapınağa Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]