Hindistan'da 2. korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da 2. korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Hindistan'da 2. korona virüs vakası tespit edildi

6 saat önce

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde 2. korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi.

Hindistan'da 2. korona virüs vakası tespit edildi, System.String[]

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde 2. korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü vakası sayısı Hindistan'da 2'ye yükseldi. Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletinde bir korona virüsü vakasının daha kayıtlara geçtiği bildirildi. Hastanın yakın zamanda Çin'e seyahat ettiği aktarılan açıklamada, virüs tespit edilen kişinin durumunun stabil olduğu ve bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın Kerala eyaletinde Wuhan'dan dönen bir üniversite öğrencisinde korona virüsü tespit edildiği ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

Hindistan, dün Wuhan'dan tahliye ettiği 324 vatandaşını başkent Yeni Delhi dışındaki bir merkezde gözlem altına aldı.

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiği, ülke genelinde görülen toplam vaka sayısının ise 14 bin 411'e ulaştığı belirtildi. Dünya çapında ise toplam 130 vaka kayıtlara geçti. Birçok ülke salgın nedeniyle Çin'den gelen ve Çin'e giden uçuşları yasaklarken, bazı ülkeler Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı
Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:47:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da 2. korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]