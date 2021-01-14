Hindistan'da 20 aylık bebek, 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Hindistan'da terastan düşerek hayatını kaybeden 20 aylık bebek, organ bağışı ile 5 kişiye umut olurken, ülkenin en genç organ bağışçısı olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Dhanishtha adlı kız bebek terastan düşerek yaralanmıştı. Yaraları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 aylık bebek, ailesi tarafından organ bağışına izin verilmesi ile 5 kişiye umut oldu. Bebek, ülkenin en genç organ bağışçısı olarak kayıtlara geçti.

Başkentteki Ganga Ram Hastanesi tarafından yapılan açıklamada; bebeğin kalbi, karaciğeri, her iki böbreği ve korneasının 5 hastaya nakledildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Dhanishtha'nın ebeveynleri, kızlarının kaybının tarifi olmayan acısına rağmen organlarını bağışlayacak cömertliğe sahip" ifadelerine yer verildi. Ülkenin karşı karşıya olduğu akut organ donörü krizini çözebilmek için Dhanishtha'nın ebeveynleri gibi daha fazla insanın öne çıkması gerektiği de aktarıldı.

"Kızımızın organları, insanlara hayat verdi"

Organ bağışı ile 5 hayat kurtaran bebeğin babası Ashish Kumar, "Hastanede kaldığımız süre boyunca organ ihtiyacı olan birçok hasta ile tanıştık. Kızımızı kaybetsek de organ bağışı ile yaşamaya devam ediyor. Kızımızın organları, insanlara hayat verdi" dedi.

En düşük organ bağışı oranına sahip ülkelerden biri olan Hindistan'da her yıl ortalama 500 bin kişi, organ nakli yapılamaması nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Hindistan yasalarına göre, kişinin ölümünden sonra organlarının bağışlanıp bağışlanmayacağına yalnızca ölen kişinin yakın akrabaları karar verebiliyor. Kişi, yaşamı boyunca organ bağışında bulunmayı taahhüt etse dahi ölümünün ardından organ nakli yapılabilmesi için yakınlarının onay vermesi gerekiyor.

-İHA-