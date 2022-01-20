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Hindistan'da 2020'deki şiddet olaylarına karışan bir kişiye 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Hindistan'da 2020'deki şiddet olaylarına karışan bir kişiye 5 yıl hapis cezası verildi

20.01.2022 17:25
Hindistan'da 2020'deki şiddet olaylarına karışan bir kişiye 5 yıl hapis cezası verildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Şubat 2020'de 51 kişinin öldürüldüğü şiddet olayları nedeniyle verilen ilk mahkumiyette bir kişi 5 yıl hapse mahkum edildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Şubat 2020'de 51 kişinin öldürüldüğü şiddet olayları nedeniyle verilen ilk mahkumiyette bir kişi 5 yıl hapse mahkum edildi.

Ülke basınındaki habere göre, savcılar 25 yaşındaki Dinesh Yadav'ın, bir kadının evine zarar veren ve kundaklayan 200 kadar Hint isyancıdan oluşan grupta yer aldığını belirtti.

Ayaklanma çıkarmak, 73 yaşındaki bir kadının evini soymak ve yakmaktan suçlu bulunan Yadav, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Delhi'de 23 Şubat 2020'de başlayan ve yaklaşık 5 gün süren şiddet olaylarında bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra çoğu Müslüman 51 sivil hayatını kaybetmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Mahkum, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da 2020'deki şiddet olaylarına karışan bir kişiye 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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