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Hindistan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı, 1,3 milyar insana 4 saat önceden haber verildi
6 saat önce
Hindistan’da 21 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. 1,3 milyar insana 4 saat önceden haber verildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi 4 saatlik ön uyarı süresi ile 1,3 milyar nüfuslu ülkesini 21 günlük sokağa çıkma yasağına soktu. Bu gelişme koronavirüs salgınında şimdiye kadar dünya genelinde alınan en sert önlem olarak kayda geçti.
Modi Salı akşamı yerel saat ile 8'de televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında gece yarısı yasağın başlayacağını ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:17
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