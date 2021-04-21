Hindistan'da 22 Kovid-19 hastası oksijen tankında meydana gelen sızıntı nedeniyle öldü - Son Dakika

Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31'i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, eyaletin Nashik bölgesinde Kovid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde hastalara oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı meydana geldi.

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