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Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı
6 saat önce
Hindistan'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk 10 saatin sonunda polis operasyonuyla kurtarıldı.
Hindistan'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk, 10 saatin sonunda polis operasyonuyla kurtarıldı.
Yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, çocuklardan oluşan 23 rehineyi evinde tutan adamın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Zanlının polisin pazarlık teklifini kabul etmediği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:07
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