Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı

6 saat önce

Hindistan'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk 10 saatin sonunda polis operasyonuyla kurtarıldı.

Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı, System.String[]

Hindistan'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk, 10 saatin sonunda polis operasyonuyla kurtarıldı.


Yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, çocuklardan oluşan 23 rehineyi evinde tutan adamın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Zanlının polisin pazarlık teklifini kabul etmediği ifade edildi.

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Hindistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:07 
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