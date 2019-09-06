Hindistan'da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada

Patlama, Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelmiş; 23 kişi hayatını kaybetmişti.
Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri fabrikanın tamamen yıkıldığını, olayda 23 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını duyurmuştu.
Görgü tanıkları fabrikadan arka arkaya 2 patlama duyduklarını belirtmişti.
Hint medyası patlamanın boyutunu gösteren, çevre işyerlerinden güvenlik kamera görüntüleri yayınladı. Görüntülerde patlama ile kaçışan insanlar ve yükselen toz bulutu görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama anı
-önceki gün kaydedilen görüntüler