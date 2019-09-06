Hindistan'da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada
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Hindistan'da önceki gün meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
'da önceki gün meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Patlama, Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelmiş; 23 kişi hayatını kaybetmişti.
Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri fabrikanın tamamen yıkıldığını, olayda 23 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını duyurmuştu.
Görgü tanıkları fabrikadan arka arkaya 2 patlama duyduklarını belirtmişti.
Hint medyası patlamanın boyutunu gösteren, çevre işyerlerinden güvenlik kamera görüntüleri yayınladı. Görüntülerde patlama ile kaçışan insanlar ve yükselen toz bulutu görülüyor.
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