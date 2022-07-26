Hindistan'da 26 kişi sahte alkolden öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da 26 kişi sahte alkolden öldü

26.07.2022 09:51
Hindistan'da 26 kişi sahte alkolden öldü

Hindistan'n Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi hastaneye sevk edildi.

Hindistan'n Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi hastaneye sevk edildi.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30'dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gujarat İçişleri Bakanı Raj Kumar olayın ardından yaptığı açıklamada, "Yaşananları ciddiye aldık ve detaylı bir soruşturma başlattık" dedi.

Hindistan'da alkol yasağı

Batı Bengal eyaletinde 2011 yılında 170'den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti. Resmi rakamlara göre, her yıl Hindistan'da tüketilen 5 milyar litre alkolün sadece yüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor. Hindistan'ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı Murmu, yemin ederek göreve başladı Xi, Hindistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti Xi, Hindistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti
Kaynak: İHA

Gujarat, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da 26 kişi sahte alkolden öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da 26 kişi sahte alkolden öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement