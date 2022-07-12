Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi

12.07.2022 16:44
Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 27 kişi, 3 kişilik araca bindi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 27 kişi, 3 kişilik araca bindi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur'da 27 kişi birden 3 kişilik araca (tuk- tuk) bindi. Polisin çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışması üzerine kaçmaya çalışan sürücü, uzaklaşamadan yakalandı. Aracın içindeki kişileri teker teker indirip sayan polisin olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fatehpur Polis Şefi Rajesh Kumar, aracın içinde o kadar insanı görünce şoke olduğunu söyleyerek, hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konulduğunu belirtti. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler
Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira verilecek, başvurular e-Devlet üzerinden
16:22 "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan imha edildi! Teslim olan terörist, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü itiraf etti
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:49:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement