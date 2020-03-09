Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya

Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı, System.String[]

Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çocuğun, ailesi ile İtalya tatilinden geçen hafta dönüş yaptığı bildirildi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ailesi ile birlikte İtalya'da tatilde olduğu belirtilen çocuğun, geçen Cumartesi günü Hindistan'a dönüş yaptığı; Cochin Uluslararası Havaalanı'nda yapılan termal testin ardından koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan'da ülke genelinde vaka sayısı 43 olarak açıklanırken,  can kaybının olmadığı duyuruldu.


Hindistan, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da, 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs salgını tespit edildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardı İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:10:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]