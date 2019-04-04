Hindistan'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hindistan
'ın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Phek'in 26 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 63,1 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Ülke basınında yer alan haberlerde depremin Manipur eyaletinin genelinde hissedildiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA
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