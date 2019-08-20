Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü
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Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

1 saat önce

Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü, System.String[]
Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.


Uttarakhand, Hindistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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