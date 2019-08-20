Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü
1 saat önce
Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:34 Kaynak: DHA
'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.
Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand
, Pencap, Yamuna ve Delhi
bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.
Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde Hindistan'ın yolladığı uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj: Söz veriyorum bunu yapmayacağım ABD'den Yunanistan'a İran tankeri uyarısı: Terör örgütüne yardım etmiş olursunuz