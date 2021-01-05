Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi - Son Dakika

Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi

05.01.2021 23:31
Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi, System.String[]

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmeden Hindistan'da kuş gribi salgını patlak verdi. Hindistan'ın 5 eyaletinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından ülke genelinde salgın alarmı verildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamadan Hindistan'da kuş gribi vakalarında artış görüldü. Hindistan'ın 5 eyaletinde vakaların artması üzerine ülke çapında salgın alarmı verildiği bildirildi.

"DERHAL SIKI ÖNLEMLER ALIN" ÇAĞRISI

Çevre Bakanlığı, ülkedeki 5 eyalette çok sayıda H5N8 vakalarının tespit edildiği gerekçesiyle alarma geçildiğini duyurdu. Bakanlık salgının evcil hayvanlara ve kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçmek için eyaletlerden derhal sıkı önlemler almalarını istedi.

350 BİN KÜMES HAYVANI TELEF OLDU

Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıkladı. Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu kaydedildi.

Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi

Kuş Gribi, Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi - Son Dakika Dünya


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