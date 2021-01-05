Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamadan Hindistan'da kuş gribi vakalarında artış görüldü. Hindistan'ın 5 eyaletinde vakaların artması üzerine ülke çapında salgın alarmı verildiği bildirildi.

"DERHAL SIKI ÖNLEMLER ALIN" ÇAĞRISI

Çevre Bakanlığı, ülkedeki 5 eyalette çok sayıda H5N8 vakalarının tespit edildiği gerekçesiyle alarma geçildiğini duyurdu. Bakanlık salgının evcil hayvanlara ve kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçmek için eyaletlerden derhal sıkı önlemler almalarını istedi.

350 BİN KÜMES HAYVANI TELEF OLDU

Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıkladı. Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu kaydedildi.