Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 5 Maocu İsyancı Öldürüldü

Hindistan'da 5 Maocu İsyancı Öldürüldü

1 saat önce

Hindistan'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 5 isyancı öldü.

Hindistan'da 5 Maocu İsyancı Öldürüldü, System.String[]
Hindistan'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 5 isyancı öldü.

NDTV'nin haberine göre, polis yetkilileri, Carkhand eyaletine bağlı Rotkatoli köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle isyancılar arasında sabah saatlerinde çıkan çatışmada 5 Maocu isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmanın ardından isyancılara ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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