Hindistan'da 5 Maocu İsyancı Öldürüldü
1 saat önce
Hindistan'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 5 isyancı öldü.
Hindistan
'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 5 isyancı öldü.
NDTV'nin haberine göre, polis yetkilileri, Carkhand eyaletine bağlı Rotkatoli köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle isyancılar arasında sabah saatlerinde çıkan çatışmada 5 Maocu isyancının öldürüldüğünü belirtti.
Çatışmanın ardından isyancılara ait çok sayıda silah ele geçirildi. Çin
'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:53 Kaynak: AA
Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
İbrahim Tatlıses, Annesini Ölümünü Çabuk Atlattığını İma Eden Takipçisine Tepki Gösterdi
Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı