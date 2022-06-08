Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar - Son Dakika
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Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar

08.06.2022 21:00

- Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar Hindistan'da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.

- Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar

YENİ DELHİ - Hindistan'da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.

Hindistan'ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesinde bir aile 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı gerekçesiyle, ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak, evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Olayın 2 Haziran'da yaşandığı belirtilirken, küçük çocuğa ait görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.

Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi.

Aileye, çocuğa saldırı, yaralama, fiziksel şiddet ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor.

Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar
Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar
Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar - Son Dakika

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