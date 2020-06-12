Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü - Son Dakika

Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya'ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü'nün rengi pembeye döndü.

Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü, System.String[]

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya'ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü'nün rengi pembeye döndü.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya'ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü'nün rengi pembeye döndü. Uzmanlar, turistlerin sık sık ziyaret ettiği ve bilim insanlarının da ilgisini çeken gölün renginde meydana gelen renk değişiminin sudaki tuzluluk oranı  varlığına bağlı olduğunu düşünüyor.

"İLK DEFA RENK DEĞİŞTİRMİYOR"

Uzmanlar, Lonar Gölü'nün ilk defa renk değiştirmediğini, ancak bu sefer meydana gelen değişimin çok daha belirgin olduğunu söyledi.

GÖLDEKİ SUYUN PH DEĞERİ YÜKSEK

Lonar Gölü Koruma ve Geliştirme Komite Üyesi Gajanan Kharat, ulusal Jeo-miras anıtı olan gölün pH değerinin 10.5 olduğunu belirterek, "Suda algler var. Tuzluluk ve algler bu değişimin nedeni olabilir. Gölün su yüzeyinin 1 metre altında oksijen yok. İran'da tuzluluk oranındaki artış nedeniyle suyun kırmızımsı hale geldiği bir göl örneği var" şeklinde konuştu. Kharat ayrıca, Lonar Gölü'ndeki su seviyesinin son birkaç yıla göre düşük olduğunu ve göle yağacak yağmur olmadığını ifade etti. Kharat, "Düşük su seviyesi tuzluluğun artmasına ve ortamdaki değişiklikler nedeniyle alglerin davranışında değişikliklere neden olabilir. Renk değişiminin nedeni bu olabilir" dedi.


Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 17:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]