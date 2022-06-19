Hindistan'da 5g Hizmeti Ağustos-Eylül Aylarında Başlayacak

YENİ DELHİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Federal Telekomünikasyon Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkede 5G hizmetinin bu yılın Ağustos- Eylül aylarında başlayacağını söyledi. Vaishnaw, "2022 yılında, Ağustos-Eylül aylarında 5G hizmetine başlayacağız. Ancak daha önemlisi, ülkede eksiksiz 4G ve 5G teknolojilerinin aynı anda geliştirilmiş ve aynı anda bir milyar çağrı için test edilmiş olmasıdır" dedi.

Bakan bu ifadeleri Cumartesi günü yerel bir televizyon kanalının düzenlediği zirvede dile getirdi. Vaishnaw bu yılın sonuna kadar söz konusu hizmetin en az 20-25 kent ve kasabada verileceğini söyledi. Bakan, mevcut veri fiyatlarının küresel ortalamadan önemli ölçüde düşük olduğu Hindistan'ın, yeni hizmetler kullanıma sunuldukça fiyat ölçütlerini belirlemeye devam edeceğini belirtti. Vaishnaw, "Fiyatlandırmalara bakıldığında, telekom sektöründe küresel olarak ortalama veri ücretlerinin 25 ABD doları olarak fiyatlandırıldığı görülmektedir.

Hindistan'da, ücret 2 ABD doları civarındadır. Bizde fiyatlar dünyanın en düşüğü, en azından 10 kat fark var (dünyadan 10 kat daha ucuzuz), aynı eğilim diğer alanlarda da olacak" dedi. Telekomünikasyon Bakanına göre Hindistan, 5G hizmetlerinde dünyanın önde gelen oyuncuları ile işbirliği yapacak ve 6G hizmetlerinde dünyanın öncüsü olmayı hedefleyecek. Hindistan federal hükümeti Çarşamba günü 5G spektrum ihalelerini bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirme önerisine onay vermişti. Hükümet, 72 GHz'lik spektrumun 20 yıllık işletim hakkının ihaleye çıkarılacağını bildirmişti.