Hindistan'da 5g Hizmeti Ağustos-Eylül Aylarında Başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da 5g Hizmeti Ağustos-Eylül Aylarında Başlayacak

19.06.2022 16:12
Hindistan'da 5g Hizmeti Ağustos-Eylül Aylarında Başlayacak

YENİ DELHİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Federal Telekomünikasyon Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkede 5G hizmetinin bu yılın Ağustos-Eylül aylarında başlayacağını söyledi.

YENİ DELHİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Federal Telekomünikasyon Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkede 5G hizmetinin bu yılın Ağustos- Eylül aylarında başlayacağını söyledi. Vaishnaw, "2022 yılında, Ağustos-Eylül aylarında 5G hizmetine başlayacağız. Ancak daha önemlisi, ülkede eksiksiz 4G ve 5G teknolojilerinin aynı anda geliştirilmiş ve aynı anda bir milyar çağrı için test edilmiş olmasıdır" dedi.

Bakan bu ifadeleri Cumartesi günü yerel bir televizyon kanalının düzenlediği zirvede dile getirdi. Vaishnaw bu yılın sonuna kadar söz konusu hizmetin en az 20-25 kent ve kasabada verileceğini söyledi. Bakan, mevcut veri fiyatlarının küresel ortalamadan önemli ölçüde düşük olduğu Hindistan'ın, yeni hizmetler kullanıma sunuldukça fiyat ölçütlerini belirlemeye devam edeceğini belirtti. Vaishnaw, "Fiyatlandırmalara bakıldığında, telekom sektöründe küresel olarak ortalama veri ücretlerinin 25 ABD doları olarak fiyatlandırıldığı görülmektedir.

Hindistan'da, ücret 2 ABD doları civarındadır. Bizde fiyatlar dünyanın en düşüğü, en azından 10 kat fark var (dünyadan 10 kat daha ucuzuz), aynı eğilim diğer alanlarda da olacak" dedi. Telekomünikasyon Bakanına göre Hindistan, 5G hizmetlerinde dünyanın önde gelen oyuncuları ile işbirliği yapacak ve 6G hizmetlerinde dünyanın öncüsü olmayı hedefleyecek. Hindistan federal hükümeti Çarşamba günü 5G spektrum ihalelerini bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirme önerisine onay vermişti. Hükümet, 72 GHz'lik spektrumun 20 yıllık işletim hakkının ihaleye çıkarılacağını bildirmişti.

YORUMLAR
500
Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Hindistan'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi Hindistan'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi
Kaynak: Xinhua

India, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 5g Hizmeti Ağustos-Eylül Aylarında Başlayacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ilesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 16:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da 5g Hizmeti Ağustos-Eylül Aylarında Başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement