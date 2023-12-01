Hindistan\'da 60 okul aynı anda bomba ihbarı yapıldı

Hindistan'ın Bengaluru kentindeki yaklaşık 60 okulda bomba ihbarı paniği yaşandı. Okullara gelen okul arazisinde patlayıcı cihazlar bulunduğunu iddia eden bir e-posta sonrası polis harekete geçti. Bengaluru Polis Komiseri B Dayananda, News18'e bunun ilk bakışta sahte bir posta gibi göründüğünü söyleyerek, polis personelinin adı geçen her okulu kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak için şehrin dört bir yanına yayıldığını ekledi.

BOMBA İMHA EKİBİ VE KÖPEKLER OKULLARA GÖNDERİLDİ

Bengaluru kentindeki yaklaşık 60 okula Cuma sabahı erken saatlerde okul arazisinde patlayıcı cihazlar bulunduğunu iddia eden bir e-posta geldi. Okul yönetiminin polise haber vermesi üzerine e-posta tehdidi alan okullara arama köpekleri ve Bomba Tespit ve İmha Ekiplerinden oluşan ekipler gönderildi. Okul yönetimi, gelmiş olan öğrencilerin velilerini derhal bilgilendirdi ve polisin okulda kapsamlı bir arama yapması nedeniyle çocukları eve geri gönderdi.

"E-POSTA SAHTE"

Ekipler okulda bomba imha ekibi ve köpek ekibinin yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Polis Komiseri B Dayananda "2022'de 15 okul tarafından okul binasına patlayıcı yerleştirildiğini iddia eden benzer bir sahte e-posta alındı. Ekiplerimiz kapsamlı bir arama yürütüyor ancak bu bir yaramazlık vakası gibi görünüyor. Hiç paniğe gerek yok. Bu bir aldatmaca gibi görünüyor ve Bengaluru'nun güvende olmasını sağlayacağız" dedi.