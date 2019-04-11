Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 7 Aşamalı Genel Seçimin İlk Etabı Başladı

Hindistan'da 7 Aşamalı Genel Seçimin İlk Etabı Başladı

26 dakika önce

– Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar sürecek olan 7 aşamalı genel seçimin ilk aşaması bugün sabah saatlerinde başladı.

Hindistan'da 7 Aşamalı Genel Seçimin İlk Etabı Başladı, System.String[]
– Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar sürecek olan 7 aşamalı genel seçimin ilk aşaması bugün sabah saatlerinde başladı.

Hindistan'da iki meclisli parlamentonun alt kanadı olup, 545 sandalyeden oluşan ve toplamda 19 Mayıs'a kadar sürecek olan 7 aşamalı 'Lok Sabha' genel seçimleri oy kullanma işlemleri bugün sabah saatlerinde başladı. 29 eyalet ve 7 federal bölgeden yaklaşık 900 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçim için ülke genelinde yaklaşık bir milyon oy kullanma noktası oluşturuldu. Oy sayımının ise 23 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

Genel seçimin ilk aşamasında Hindistan'ın Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Uttarakhand, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Lakshadweep, Andaman ve Nicobar Adaları ve Telangana eyaletlerindeki seçmenler ve Hindistan'ın Assam, Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh, Batı Bengal eyaletlerinin bazı kısımları ile Keşmir'in Hindistan yönetiminde bulunan kısmındaki seçmenler bugün oy kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:27 Kaynak: DHA
Sabah, 19 Mayıs, Hindistan, Dünya
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