Hindistan'da 7 katlı bina çöktüÇevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hindistan'da 7 katlı bina çöktüÇevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı

30.06.2022 17:34

- Hindistan'da 7 katlı bina çöktü Çevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı Hindistan'ın Mumbai şehrinde 7 katlı binanın bir kısmı çöktü.

- Hindistan'da 7 katlı bina çöktü

Çevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı

MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai şehrinde 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Binadaki sıvanın parçalandığını fark eden bölge halkı, bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinin Kalbadevi bölgesinde bulunan 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, bölge halkının bina sıvasının parçalandığını fark etmesi üzerine bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardığını belirtti. Yetkililer, yerel saatle 14.00'te meydana gelen olayda itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini ve 5 itfaiye aracı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da 7 katlı bina çöktüÇevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da 7 katlı bina çöktüÇevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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