Hindistan'ın Mumbai şehrinin Kalbadevi bölgesinde bulunan 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, bölge halkının bina sıvasının parçalandığını fark etmesi üzerine bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardığını belirtti. Yetkililer, yerel saatle 14.00'te meydana gelen olayda itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini ve 5 itfaiye aracı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da 7 katlı bina çöktüÇevredekilerin dikkati sayesinde bina çökmeden 60 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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