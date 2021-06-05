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Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka - Son Dakika

Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka

05.06.2021 11:23

- Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı Hindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 120 bin 529 vaka tespit edilirken, bu sayı 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı oldu.

- Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı

Hindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 120 bin 529 vaka tespit edilirken, bu sayı 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı oldu.

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük vaka sayısında düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 120 bin 529 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 28 milyon 694 bin 879'a yükseldiği bildirildi. Ülkede son kaydedilen vaka sayısının 7 Nisan'dan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Hindistan'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da 200 binin, 22 Nisan'da 300 binin, 1 Mayıs'ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte en çok vaka görülen eyalet 22 bin 651 ile Tamil Nadu oldu. Onu 16 bin 68 ile Karnataka izlerken, Kerala'da 16 bin 229, Maharashtra'da 14 bin 152 ve Andhra Pradesh'te 10 bin 413 vaka görüldü.

En çok vaka görülen eyalet Maharashtra oldu

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde en fazla vaka tespit edilen eyalet ise 5 milyon 805 bin 565 ile Maharashtra oldu. Karnataka'da toplam 26 milyon 3 bin 122, Kerala'da 2 milyon 584 bin 853, Tamil Nadu'da 2 milyon 172 bin 751 ve Andhra Pradesh'te 1 milyon 738 bin 990 vaka kaydedildi.

Günlük can kaybı sayısının son günlerde 3 binin altında seyrettiği ülkede ölüm sayısı yine 3 bini aştı. Son 24 saatte 3 bin 380 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 344 bin 82'ye yükseldiği ifade edildi.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon bin 795 bin 549 olarak açıklandı. Ocak ayında ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında şu ana kadar 227 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Yalnızca Cuma günü toplam 3 milyon 650 bin 80 doz aşı uygulandığı belirtildi. Şu anda 18 yaş ve üzeri tüm kişileri kapsayan 3. aşama devam ederken, ülke genelinde aşı sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

Dünya genelinde en çok korona virüs vakası görülen ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, Covid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka
Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka
Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka
Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, India, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da 7 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 120 bin 529 vaka - Son Dakika


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