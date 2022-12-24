NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Kaynak: AA

Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü - Son Dakika

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