Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü

24.12.2022 19:41
Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.

Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü - Son Dakika
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