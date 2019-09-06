Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu

2 saat önce

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde 73 yaşında bir kadının tüp bebek tedavisi gördükten sonra ikiz doğurduğu bildirildi.

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu, System.String[]

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde 73 yaşında bir kadının tüp bebek tedavisi gördükten sonra ikiz doğurduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, 73 yaşındaki Magayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi Sitarama Rajarao, yıllardır tüp bebek tedavisi gördü.

Yaramati, son olarak Dr. Uma Sankar'ın gözetiminde gördüğü iki aylık tedavi sonrasında hamile kaldı ve ikiz kızlarına dün yapılan sezaryen operasyonuyla kavuştu.

Dr. Sankar, anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çocuklarının doğumundan sonra felç geçiren baba Rajarao'nun ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hindistan'ın Pencar eyaletinde yaşayan Daljinder Kaur, 2016 yılında 72 yaşındayken bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti 73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı Yenikapı'daki lüks aracı kullandığı belirtilen CHP'li Aksu: Basın birimi gerekli açıklamayı yapar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:32:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]