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Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

3 dakika önce

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu, System.String[]

Hindistan'da 73 yaşında bir kadın ikiz doğurdu. Andhra Pradesh eyaletinde çiftçilikle uğraşan Erramatti Mangayamma adlı kadının doğum yapan en yaşlı kadın olduğu tahmin ediliyor.


Tüp bebek yoluyla hamile kalan Mangayamma'nın doğumu sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 
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