Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
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Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
Hindistan'da 73 yaşında bir kadın ikiz doğurdu. Andhra Pradesh eyaletinde çiftçilikle uğraşan Erramatti Mangayamma adlı kadının doğum yapan en yaşlı kadın olduğu tahmin ediliyor.
Tüp bebek yoluyla hamile kalan Mangayamma'nın doğumu sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15
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