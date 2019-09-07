Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

Hindistan'da 73 yaşında bir kadın ikiz doğurdu. Andhra Pradesh eyaletinde çiftçilikle uğraşan Erramatti Mangayamma adlı kadının doğum yapan en yaşlı kadın olduğu tahmin ediliyor.



Tüp bebek yoluyla hamile kalan Mangayamma'nın doğumu sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildi.