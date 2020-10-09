Hindistan'da 80 yaşındaki esnafın ağladığı video viral oldu, tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
BBC

Hindistan'da 80 yaşındaki esnafın ağladığı video viral oldu, tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu

09.10.2020 16:52
Hindistan'da 80 yaşındaki esnafın ağladığı video viral oldu, tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu, System.String[]

Hindistan'da 80 yaşındaki bir esnafın koronavirüs salgını yüzünden gözyaşları içinde durumunu anlattığı video klibi sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'da 80 yaşındaki bir esnafın koronavirüs salgını yüzünden gözyaşları içinde durumunu anlattığı video klibi sosyal medyada viral oldu. Videoyu seyreden Delhililer, Kanta Prasad ve eşi Badama Devi'nin yemek tezgahının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokakta satılan ev yemekleri Hindistan'da çok seviliyor fakat salgının en çok etkilediği sektörlerden biri de bu oldu ve bir çok küçük büfe ve tezgah sahibi işlerini kapatmak zorunda kaldı.

Kanda Prasad ve Badama Devi çifti "Baba Ka Daba" adını verdikleri büfeyi, Delhi'nin güneyindeki Malviya Nagar mahallesinde 1990'dan bu yana işletiyorlardı.

Çift burada o sabah pişirdikleri ev yemeklerini satıyor. Menülerinde genellikle Hindistan'ın kuzeyinde çok sevilen tereyağlı bir ekmek olan paratalar, pilav ve yoğun bir tür mercimek çorbası oluyor.

Bir öğünü 50 rupiye (0,70 cent) satıyorlar.

Bu işi yaparak yıllardır geçimlerini sağlamışlar. Fakat salgının etkisi yıkıcı olmuş.

Videoda ne anlattı?

80 yaşındaki esnaf geçen hafta ne kadar zor duruma düştüklerini bir yiyecek blogcusuna görüntülü olarak anlattı.

Önce eşiyle birlikte nasıl her sabah 06.30'da yemekleri hazırlamaya başladıklarını ve 09.30'da müşterileri için hazır hale getirdiklerini göstedi.

O gün ne kadar kazandığı sorulduğunda cebindeki birkaç rupiyi gösterirken ise gözyaşlarına boğuldu.

Röportajı yapan blogcu Gaurav Wasan, bu söyleşiyi Çarşamba günü Instagram hesabından paylaştı ve çok kısa bir süre içinde video viral oldu.

Bir kadın videoyu paylaşırken "yüreğinin paramparça olduğunu" yazdı ve Delhilileri Baba Ka Daba'yı bir ziyaret etmeye, Kanda Prasad ile eşi Badama Devi'ye destek olmaya davet etti.

Kısa süre içinde bu tweeti Bollywood yıldızlarından kriketçilere birçok ünlü ve birçok sıradan Delhili okudu ve bugün itibarıyla videoyu izleyenlerin sayısı 4 milyona ulaştı.

Telefonla yemek ısmarlama listesine girdi

Perşembe akşam üzeri Zomato adlı akıllı telefonla yemek ısmarlama uygulaması, Baba Ka Daba'yı da lokantalar listesine eklediğini açıkladı ve insanları bu tür zor durumdaki küçük yemek büfe ve tezgahlarını bildirmeye çağırdı.

Baba Ka Daba'nın ilk müşterileri normal olarak güçlü bir kahvaltı etmeye niyetlenen ofis çalışanları ya da inşaat işçileri gibi işçiler oluyor.

Fakat salgın yüzünden birçok insan işini kaybedip, kaybetmeyenler de evden çalışmaya başlayınca, müşterilerin ayağı kesilmiş.

Prasad videoda bazen satamadıkları yemekleri eve geri götürdüklerini, bazı günler ise kendilerine yemek yapacak paraları olmadığını anlatıyor.

Fakat bugün itibariyle Prasad ve Devi'nin tezgahının önü sürekli dolu. Üstelik bir kısmı artık ünlü olan aşçılarla birer selfie de çektirmek istiyor.

Tesadüfen görmüş

Baba Ka Daba manşetlerde yerini alırken televizyon kameraları ve muhabirleri de gelmeye başlamış.

Bollywood'ün ünlü oyuncularından Sonam Kapoor ve kriket oyuncusu Rashwin Prasad ve Devi'nin yardımına koşanlardan.

Bütün bu yardım dalgasına vesile olan blogcu Gaurav Wasan, Hindistan'ın ANI televizyonuna Baba Ka Daba'ya tesadüfen rastladığını anlatıyor, "Bana her gün zarar ettiklerini anlattılar. Ben de oracıkta bir video yapıp takipçilerimle paylaştım" diyor.

Wasan çiftin tezgahlarını evlerini onarabilmeleri için 2,700 dolar tutarında yardım topladığını da ekliyor.

Prasadlar ise hem çok duygulanmış hem çok mutlu olmuşlar.

Kanda Prasav ANI'ye yaptığı açıklamada, "Gaurav sayesinde bugün müşteriler kuyruk oldu. Dün neredeyse hiç satış yapmamıştık. Bugün, bütün ülkenin yanımızda olduğunu hissediyorum" dedi.

Hindistan, Video, Sabah, Baba, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da 80 yaşındaki esnafın ağladığı video viral oldu, tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Bartınlı ailenin yetiştirdiği devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı         
15:48
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı         
13:52
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:02:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da 80 yaşındaki esnafın ağladığı video viral oldu, tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei