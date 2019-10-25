Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 9 kişi çivili yataklarla üst üste yatarak rekor kırdı
Son Dakika Dünya Hindistan'da 9 kişi çivili yataklarla üst üste yatarak rekor kırdı

Hindistan'da 9 kişi çivili yataklarla üst üste yatarak rekor kırdı

27 dakika önce

Hindistan'da dövüş sanatları uzmanlarından oluşan bir grup, çok katmanlı çivili yatakta yatan insan sayısında rekor kırdı.

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Hindistan'da dövüş sanatları uzmanlarından oluşan bir grup, çok katmanlı çivili yatakta yatan insan sayısında rekor kırdı.

Hindistan'da 9 kişi çivili yataklarla üst üste yatarak rekor kırdı

Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:03 
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