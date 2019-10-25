Hindistan'da 9 kişi çivili yataklarla üst üste yatarak rekor kırdı
27 dakika önce
Hindistan'da dövüş sanatları uzmanlarından oluşan bir grup, çok katmanlı çivili yatakta yatan insan sayısında rekor kırdı.
Hindistan'da dövüş sanatları uzmanlarından oluşan bir grup, çok katmanlı çivili yatakta yatan insan sayısında rekor kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:03
ABD'de 16 yaşındaki kayıp kızın izi cinsel içerikli film sitesinde bulundu İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 12 ölü, yüzlerce yaralı İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu tırın şoförü ilk kez konuştu: Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim