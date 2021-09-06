Hindistan'da ağustosta G7 ülkeleri toplamından daha fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama kampanyasına hız veren Hindistan'da, ağustos ayı içerisinde G7 ülkeleri toplamından fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da Kovid-19 salgını üçüncü dalgasına karşı aşılama kampanyasına hız verilirken, ağustos ayında toplamda 180 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Resmi açıklamaya göre, Hindistan'ın geçen ay ülke genelinde uyguladığı aşı miktarıyla Kanada, İngiltere, ABD, İtalya, Almanya, Fransa ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde uygulanan toplam aşıyı geçtiği bildirildi.

Hindistan hükümeti, 2021 yılı sonuna kadar aşılanmaya uygun tüm vatandaşlarını aşılamayı hedefliyor.

Acil kullanımı onaylanmış üç aşının uygulandığı ülkede, toplamda 686 milyondan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Resmi rakamlara göre, aşılanmaya uygun nüfusun yarısından fazlasının en az bir doz Kovid-19 aşısı olduğu belirtilirken, ocaktan bu yana devam eden aşılama kampanyasıyla aşılanmaya uygun vatandaşların yalnızca yüzde 17'sinin tamamen aşılandığı bildirildi.