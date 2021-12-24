Hindistan'da ailelerinin terk ettiği yapışık ikizler ilk işlerine başladı - Son Dakika

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bebekken aileleri tarafından terk edilen 19 yaşındaki yapışık ikizler, eyalet hükümetindeki ilk işlerine başladı.

Independent gazetesinin haberine göre, Pencap Eyalet Elektrik Şirketi (PSPCL), ikizlerin her birine ayda yaklaşık 10 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 100 pound) ödenecek bir iş teklif etti.

Eyaletin elektrik şirketinde elektrikçi olarak çalışacak ikizler Sohna ve Mohna Singh, maaşlarını ayrı ayrı alacak.

Amritsar şehrinde yaşayan yapışık ikizler, bunun, hayallerindeki iş olduğunu söyledi.

Elektrikli ev aletlerine bakacakları tedarik kontrol odasında çalışacak ikizler, "Yeteneklerimizi fark ettiği için hükümete müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Kendilerini yetiştiren enstitüye ve kendilerine yetebilmelerine yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür eden ikizler, samimiyet ve özveriyle çok çalışacaklarını söyledi.

PSPCL'nin Genel Müdürü Venu Parsad, yaptığı açıklamada, ikizlerin hevesini gördüklerini belirterek "Biz de onları mazeret gerekçesi ile engelli kontenjanından işe almaya karar verdik." dedi.

Yeni Delhi'de 2003'te dünyaya gelen ikizler için doktorlar iki kalpleri, ikişer kolları, böbrekleri ve omurilikleri olduğunu ancak tek bir karaciğer, safra kesesi, dalak ve bir çift bacağı paylaştıklarını söylemişlerdi.

Doktorlar, prosedürün çok riskli olduğunu ve ikizlerden birinin ölümüne yol açabileceğini söyleyerek onları ayırmayı reddetmişti.