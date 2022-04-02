Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirdi - Son Dakika
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Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirdi

02.04.2022 11:27
Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirdi

YENİ Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağını eleştirdi.

YENİ Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağını eleştirdi.

Karnataka eyaletinde uygulanan yasağın, ülke genelindeki Müslümanlara daha fazla baskı için örnek teşkil etmesinden endişe ediliyor.

Haydarabad merkezli Nalsar Hukuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Faizan Mustafa, okullardaki başörtü yasağını eleştirerek "Mahkemeler, herhangi bir din için neyin gerekli olduğuna karar vermemelidir. Bunu yaparak bazı uygulamaları diğerlerine göre ayrıcalıklı kılıyorsunuz." dedi.

Mustafa, başörtüsünün, ülkedeki kızlar için özgürleştirici ve onlara kamusal alanların yolunu açan bir misyonu olduğunu söyleyerek "(Başörtüsü) Kızların dışarı çıkıp kamusal yaşama katılmaları için muhafazakar ailelerle yaptıkları bir tür 'pazarlık'. Mahkeme bu bakış açısını tamamen görmezden geldi." değerlendirmesini yaptı.

Hukuk Profesörü Anup Surendranath da başörtüsünün inanç özgürlüğü kapsamında olduğuna işaret ederek yüksek mahkeme yargıçlarının yanlış değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

İnsan hakları savunucusu Ayesha Hajeera Almas ise yasağın ülke genelinde uygulanması durumunda milyonlarca Müslüman kadının bundan büyük mağduriyet yaşayacağına dikkati çekti.

Öte yandan ülkede başta Hindu gruplar olmak üzere bazı kesimler başörtü yasağını desteklerken Avukat Satya Muley, yargının kıyafet kurallarıyla çatışması durumunda dini özgürlüklere bazı sınırlamalar getirmesinin tamamen makul olduğunu ve kararın "eğitim kurumlarında düzen ve tekdüzeliğin korunmasına yardımcı olacağını" öne sürdü.

Başörtü yasağı uygulanmaya başlamadan önce, 700'den fazla insan hakları savunucusu ve avukat, yüksek mahkemeye Müslüman kadınların özgürlüğüne ve mahremiyetine aykırı uygulamaların dayatılmasının, anayasaya aykırı olduğu çağrısında bulunmuştu.

Müslüman gruplar yasağa tepki gösterirken, Hindu gruplar ise karşı protesto düzenleyerek yasağı desteklemişti.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme gelmişti.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.

Hindistan'ın yaklaşık 1,4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.

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Kaynak: AA

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