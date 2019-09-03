Son Dakika Haberleri: Hindistan'da akaryakıt tesisinde yangın 4 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da akaryakıt tesisinde yangın 4 ölü, 3 yaralı

3 saat önce

Hindistan'da akaryakıt tesisinde yangın 4 ölü, 3 yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'da devlet tarafından işletilen petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Hindistan'da akaryakıt tesisinde yangın 4 ölü, 3 yaralı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da devlet tarafından işletilen petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. O anları, çevrede bulunanlar saniye saniye görüntüledi.

Yangın, Mumbai kentinde bulunan akaryakıt tesisinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, itfaiye durumu 2 saat sonra kontrol alabildi. Mumbai polisi, tesisin etrafındaki 1 kilometrelik alanı kapatarak önlem aldı. Yangının sebebinin su tahliyesi yapan borunun patlaması olduğu bildirildi. İstasyondaki yangın sebebiyle gaz tedariki etkilendi.

Yangında hayatını kaybedenlerden üçünün güvenlik görevlisi, diğer kişinin de tesis çalışanı olduğu belirtildi.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı
Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atılmasına ilişkin dava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:15:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da akaryakıt tesisinde yangın 4 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]