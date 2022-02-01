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Hindistan'da aktivistler okullarda uygulanan başörtüsü yasağını kınadı - Son Dakika

Hindistan'da aktivistler okullarda uygulanan başörtüsü yasağını kınadı

01.02.2022 14:43
Hindistan'da aktivistler okullarda uygulanan başörtüsü yasağını kınadı

YENİ Hindistan'daki aktivist ve uzmanlar, öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanmasını kınadı.

YENİ Hindistan'daki aktivist ve uzmanlar, öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanmasını kınadı.

Aktivistler, Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir kolejde bir grup Müslüman öğrencinin başörtüsü takarak derslere katılmasının yasaklanmasına tepki göstererek, bunun "inanç sembollerine" bir saldırı olduğunu belirtti.

Cemaat-i İslami'nin öğrenci kanadı olan Hindistan Öğrenci İslam Örgütünün ulusal sekreteri Fawaz Shaheen, AA muhabirine, öğrencilerin başörtüsü takmasını yasaklayan kurumların "Anayasa'ya aykırı bir eylem" yaptığını söyledi.

Shaheen, "Bu, Müslümanların ötekileştirilmesiyle bağlantılı. Bu tür anlatıları bir süredir görüyoruz. Kültürel alışkanlıklara bile meydan okunuyor. Bu tür hareketler temelde inanç sembollerine saldırıdır ve toplumu kutuplaştırmaya yönelik sürekli olarak yapılıyor." dedi.

Kerala eyaletinde de hükümetin bu hafta polis öğrencilerinin başörtüsü ve tam kollu giymelerine izin veremeyeceğini bildirdiğini aktaran Shaheen, başörtüsü veya başka bir şey giymenin anayasa tarafından güvence altına alınan bir hak olduğunu kaydetti.

Shaheen, Hindistanlıları seslerini yükseltmeye çağırarak, bu tür eylemlere karşı sessizliğin onay anlamına geleceğini ifade etti.

Yeni Delhi'den aktivist Aysha Renna da bu tür olayların artmakta olduğunu ve buna karşı mümkün olan tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

Karnataka'da eyalet hükümeti, kolejlerdeki üniformalarla ilgili yönergeleri düzenlemek için bir komite oluşturacağını belirtti.

Eyalet Eğitim Bakanı B. C. Nagesh ise "Mahkeme kararlarını ve diğer devletlerin bu tür konularda neler yaptığını inceleyeceğiz ve adım atacağız. Kolejlere hükümet karar verene kadar mevcut kuralı takip etmeleri talimatını verdik." diye konuştu.

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baş örtüsü, Müslüman, Anayasa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da aktivistler okullarda uygulanan başörtüsü yasağını kınadı - Son Dakika


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