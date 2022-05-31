Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü

31.05.2022 09:32
Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'de yer alan habere göre, kaza sabah Delhi- Lucknow ulusal kara yolu üzerinde meydana geldi.

Ambulansın kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan diğer 6 kişi hayatını kaybetti.

Polis, sağlık kontrollerinin ardından ambulansla Delhi'den dönen bir ailenin 6 üyesinin kazada öldüğünü bildirdi.

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Kaynak: AA

Lucknow, India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü - Son Dakika
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