Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
NDTV'de yer alan habere göre, kaza sabah Delhi- Lucknow ulusal kara yolu üzerinde meydana geldi.
Ambulansın kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan diğer 6 kişi hayatını kaybetti.
Polis, sağlık kontrollerinin ardından ambulansla Delhi'den dönen bir ailenin 6 üyesinin kazada öldüğünü bildirdi.
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