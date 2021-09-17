Hindistan'da ana muhalefet partisi destekçisi gençlerden işsizliğe protesto - Son Dakika

YENİ Hindistan'da ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisinden gençler, başkent Yeni Delhi 'de ülkedeki işsizliği protesto etmek için gösteri düzenledi.

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