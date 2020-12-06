Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 16 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 16 yaralı
06.12.2020 23:23
Hindistan'ın Mumbai kentinde bir apartmanda meydana gelen tüp patlamasında 16 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Mumbai kentinde bir apartmanda meydana gelen tüp patlamasında 16 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir apartman dairesinde mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, patlamada 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine 2 itfaiye ekibi ve 2 su tankeri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Hükümet raporlarına göre, Mumbai'de 2008-2018 yılları arasında 49 bin 391 benzer olay yaşandı. Yaşanan olaylarda 609 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 milyon dolarlık hasar meydana geldi. - YENİ DELHİ
Son Dakika Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu