Hindistan'da arılar yolcu uçağını istila etti - Son Dakika

Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Ev, ağaç, çatı gibi yerlere yuva yapan arılar bu kez şaşırttı.Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.

TAZYİKLİ SU İLE DAĞITILMAYA ÇALIŞILDI

Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısını bulunduğu alanı kaplayan binlerce bal arısı havalimanı itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak dağıtıldı. Pazartesi günü yaşanan olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış, Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.

TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR

Öte yandan havacılık uzmanları, gövdesinde arı ve benzeri böcek sürüsü tespit edilen uçakların gerekli kontroller yapılmadan kalkışına izin verilmediğine dikkat çekti.Uzmanlar, ise arıları uçakların hızını ölçen 'Pitot Tüpü'ne girerek arızaya neden olabileceğini vurguladı.

24 YIL ÖNCE EŞEK ARISI UÇAK DÜŞÜRMÜŞTÜ

9 Şubat 1996'da Dominik Cumhuriyeti'nden kalktıktan sonra düşen Birgen Air'e ait B757 tipi uçağın 'sıvacı eşek arısı' ile pilotların aldığı bir dizi yanlış karar yüzünden düştüğü National Geografic isimli belgesel kanalında yayınlanan 'kaza raporu'nda açıklanmıştı.