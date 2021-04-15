Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri alındı - Son Dakika

Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri alındı

15.04.2021 15:45
Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri alındı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da, artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük iki kenti Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri ilan edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da, artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük iki kenti Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri ilan edildi.

Ülkede günlük vaka sayısı 200 bini aşarak "salgının başından bu yana en yüksek düzeye" ulaşırken, başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi, en fazla vakanın görüldüğü Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de de 15 gün süreyle seyahat kısıtlaması getirildi.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, sokağa çıkma yasağı süresince kentte yalnızca zorunlu hizmetlerde çalışanların özel izin belgeleriyle dolaşacağını açıkladı.

Kejriwal, sokağa çıkma yasağına ilaveten hafta boyunca karantina tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Buna göre, alışveriş merkezleri, spor salonları, güzellik merkezleri geçici olarak kapatılırken; sinema salonlarının yalnızca hafta içi yüzde 30 kapasiteyle çalışmasına izin verilecek.

Restoranlarda yemek yenemeyecek, yalnızca evlere servis yapılabilecek. Kentin farklı bölgelerinde her gün yalnızca bir market hizmet verecek.

Mumbai'de seyahat kısıtlaması

Ülkenin en kalabalık kenti Mumbai'de de sanayi tesisleri, işletmeler, kamuya açık alanlar kapatıldı. Ayrıca dün gece saatlerinden itibaren kentte giriş çıkışlar 15 günlüğüne yasaklandı. Tren ve uçakla seyahatler kısıtlama dışı tutuldu.

Ülkede, çok sayıda kent ve kasabada gece sokağa çıkma yasakları da ilan edildi.

Rekor sayıda yeni vaka

Hindistan'da dün 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edildi. Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

3 milyon 578 bin 160 ile Maharaştra, 1 milyon 189 bin 175 ile Kerala, 1 milyon 94 bin 912 ile Karnataka en fazla vakanın görüldüğü eyaletler oldu.

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana "günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan'da toplam vaka sayısı 14 milyon 74 bin 564'e ulaşırken, virüs nedeniyle 173 bin 152 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Sokağa Çıkma Yasağı, Yeni Delhi, Maharaştra, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri alındı - Son Dakika


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