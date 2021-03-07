Hindistan'da aşı olan sağlık çalışanı, koronavirüse yakalandı

Hindistan'da koronavirüs aşısının iki dozunu da alan bir sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde koronavirüs aşısının ikinci dozunu alan sağlık çalışanının birkaç gün sonra Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanının, eyaletin Gandhinagar kentindeki Dehgam Taluka kasabasında yaşadığı, ilk dozu 16 Ocak'ta ve ikinci dozu da 15 Şubat'ta aldığı ifade edildi. Gandhinagar'ın Baş Sağlık Görevlisi Dr M.H. Solanki, söz konusu kişinin aşının ikinci dozunu aldıktan günler sonra ateşi çıktığını bildirdiğini, alınan örneklerin incelendiğini ve sağlık çalışanının testinin 20 Şubat'ta pozitif çıktığını belirtti. Ayrıca sağlık çalışanının semptomlarının hafif olduğu ve evde karantinaya alındığı ifade edildi.

Sağlık çalışanının hangi aşıyı olduğu belirtilmezken, Solanki, aşının her iki dozunun da uygulanmasından sonra enfeksiyona karşı antikorların gelişmesinin genellikle ortalama 45 gün sürdüğünü; bu nedenle herkese sosyal mesafe dahil olmak üzere tüm tedbirlere uymalarını ve aşılandıktan sonra bile maske kullanmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.