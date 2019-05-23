Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı sağcı, Hindu milliyetçisi Narendra Modi yeniden başbakan seçildi

Hindistan'da aşırı sağcı, Hindu milliyetçisi Narendra Modi yeniden başbakan seçildi

7 saat önce

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi parlamento seçimlerinin galibi oldu. Hindistan Seçim Komisyonundan gelen ilk verilere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP) parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nde 542 sandalyenin 300'ünü kazandı

Hindistan'da aşırı sağcı, Hindu milliyetçisi Narendra Modi yeniden başbakan seçildi, System.String[]
Dünyanın demokrasi ile yönetilen en kalabalık ülkesi Hindistan'da mevcut Başbakan Narendra Modi'nin başında bulunduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamento seçimlerinden zaferle çıktı.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı nihai olmayan sonuçlara göre, BJP, parlamentonun alt kanadını oluşturan 542 sandalyeli Halk Meclisi'nin en az 300'ünü kazanarak tek başına hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğa ulaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 
Parlamento, Narendra Modi, Hindistan, Dünya
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