Hindistan'da aşırı sağcı, Hindu milliyetçisi Narendra Modi yeniden başbakan seçildi

Dünyanın demokrasi ile yönetilen en kalabalık ülkesi Hindistan'da mevcut Başbakan Narendra Modi'nin başında bulunduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamento seçimlerinden zaferle çıktı.Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı nihai olmayan sonuçlara göre, BJP, parlamentonun alt kanadını oluşturan 542 sandalyeli Halk Meclisi'nin en az 300'ünü kazanarak tek başına hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğa ulaştı.