Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi öldü

03.05.2022 20:00
Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi öldü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ANI News'in haberine göre, aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 2022'de mayıs başına kadar 381 sıcak hava çarpması vakası görüldüğünü bildirdi.

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.

???????Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi öldü - Son Dakika
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