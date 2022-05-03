Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

03.05.2022 16:12
Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Danimarka'dan Hindistan'a, Rusya'nın savaşı durdurması için harekete geçme çağrısı Danimarka'dan Hindistan'a, Rusya'nın savaşı durdurması için harekete geçme çağrısı CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 16:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement