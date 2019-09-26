Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı yağışlar can almaya devam ediyor
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Hindistan'da aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

15 dakika önce

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune bölgesinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da aşırı yağışlar can almaya devam ediyor, System.String[]

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune bölgesinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

"India Today"in haberine göre yetkililer, Pune'de aşırı yağışlara bağlı meydana gelen seller nedeniyle 12, duvar çökmesi sonucu da 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgenin selden etkilenen kesimlerinde şimdiye kadar yaklaşık 16 bin kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildiren yetkililer, su baskınları dolayısıyla bölgenin çeşitli yerlerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, eyalet hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve mümkün olan her türlü yardımın sağlandığını ifade etti.

Bir itfaiye yetkilisi, bölgede alçak yerlerdeki birçok ev ve yerleşim yerinin sular altında olduğunu ve bu yerlerde çöken duvarlara ve devrilen ağaçlara ilişkin pek çok haber geldiğini aktardı.

Maharaştra, Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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