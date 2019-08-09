Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor
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Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor

1 saat önce

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde dünden bu yana 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor, System.String[]
Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde dünden bu yana 22 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, eyalet hükümeti yetkilileri, yoğun yağışların yol açtığı seller nedeniyle dünden bu yana en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Havaalanı yetkilileri, Kochi şehrinde bulunan Cochin Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Periyar Nehri ve havalimanı yakınlarındaki kanalda su seviyesinin yükseldiği belirtildi.
Eyalet hükümeti tarafından Wayanad, Idukki, Malappuram ve Kozhikode dahil 9 bölgede çok şiddetli yağış olasılığına karşı kırmızı alarm verildi.
Kerala Eyalet Afet Yönetimi yetkilileri, sellerin vurduğu bölgelerden tahliye edilen 22 binden fazla kişinin, sel mağdurları için açılan 315 yardım kampına yerleştirildiğini bildirdi.

Eyaletin 14 bölgesinde eğitime ara verildiği duyuruldu.
Toprak kaymasında enkaz altında kalan 100 kişi kurtarıldı
Wayanad bölgesindeki çay tarlasında işçilerin kaldığı evler, toprak kayması nedeniyle sürüklendi.

Heyelanda çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını açıklayan yetkililer, 200 kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri birliklerin, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin ve itfaiyenin afet bölgesine sevk edildiğini kaydeden yetkililer, şimdiye kadar 100 kişinin kurtarıldığını ve kurtarma operasyonunun 12 saat sürebileceğini duyurdu.
Eyalet genelinde 24 toprak kayması
Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, şiddetli yağışların eyalette 24 toprak kaymasına neden olduğunu açıkladı.
Vijayan, kurtarma operasyonlarında ordudan ve hava kuvvetlerinden yardım istendiğini söyledi.
Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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