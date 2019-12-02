Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken duvar 17 can aldı
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Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken duvar 17 can aldı

7 saat önce

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışlar sebebiyle bir duvarın evlerin üzerine çökmesi sonucu 2'si çocuk, 4'ü kadın 17 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken duvar 17 can aldı, System.String[]

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışlar sebebiyle bir duvarın evlerin üzerine çökmesi sonucu 2'si çocuk, 4'ü kadın 17 kişi yaşamını yitirdi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Coimbatore bölgesine yakın bir köyde aşırı yağışlar sebebiyle 16 metrelik bir duvar üç evin üzerine yıkıldı.

Yetkililer, evlerin çöktüğünü, 2'si çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini bildiren yetkililer, o sırada söz konusu evlerde yaşayanların uyuduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan, hafta sonundan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Tamil Nadu hükümeti, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 32 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Bölgede devam eden aşırı yağışlar sebebiyle bazı üniversitelerde sınavlar ertelendi.

Dün eyaletin 6 bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verilmişti.

Tamil Nadu'da şiddetli yağışların 2 gün boyunca süreceğinin açıklanmasının ardından bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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